Pi Greco Day, il 14 marzo è festa: ecco perché

Conto alla rovescia per la Giornata Internazionale della Matematica. L'appuntamento è per il 14 marzo. Un giorno già conosciuto come il “Giorno del Pi Greco”. Il perché lo racconta Nicola Ciccoli, professore di Geometria dell'Università degli Studi di Perugia: “

Per anni - spiega - il 14 marzo è stato celebrato informalmente da vari matematici attorno al mondo come “Giorno del Pi Greco”, una celebrazione giocosa della matematica che deve la sua data al fatto che nella notazione anglosassone il giorno è indicato con 3.14, proprio l’approssimazione usuale del valore della celebre costante, il rapporto tra la lunghezza di una circonferenza e il suo diametro”.

E ancora: “Tipicamente – aggiunge Ciccoli - la festa veniva celebrata preparando torte, giocando tra l’assonanza nella pronuncia inglese di Pi e “pie”. Dal 2019 l’Unesco ha deciso di approfittare di questa ricorrenza nata dal basso istituendo la Giornata Internazionale della Matematica, la cui prima data ufficiale sarebbe stata, appunto, il 14 Marzo 2020. Purtroppo tutti i festeggiamenti mondiali della prima edizione sono stati cancellati a causa dell’imprevisto arrivo della epidemia di Sars-Cov2. Anche il Dipartimento di Matematica e Informatica di Perugia, che aveva preparato un contest fotografico per questa prima data, si ritrovò costretto a posticipare e svolgere a distanza i suoi festeggiamenti”.

Quest'anno la festa si farà. E lo slogan per la terza giornata internazionale della matematica è “la Matematica unisce”.

Il professor Ciccoli spiega che “si vuole sottolineare come la matematica costituisca un linguaggio universale tra paesi ed epoche diverse e trasversale, capace di costruire ponti tra diverse discipline. Il linguaggio, per dirla con Galilei, in cui è scritto il libro del mondo. Messaggio tanto più forte, oggi, quando guerre e tensioni internazionali sembrano dividerci”.

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli studi di Perugia ha deciso di celebrare questa ricorrenza, mantenendo le sue caratteristiche originali di giocosità e trasversalità, proponendo una conferenza/spettacolo in cui alla lettura di brani del romanzo “Infinite Jest” dello scrittore statunitense David Foster Wallace, da parte dell’attrice Marinella Manicardi, si alterneranno riflessioni matematiche tenute dal professor Nicola Ciccoli.

Lo spettacolo si terrà proprio il 14 Marzo, alle 17.30, nell’aula A2 del Dipartimento (in presenza se muniti di super greenpass) e sarà fruibile anche online.