INVIATO CITTADINO Rimessi i pesci alla Fontana del Frontone

Rimessi i pesci alla Fontana del Frontone. Dice il popolo del Borgo Bello ‘Ridateci le ninfee’.

Ritorno alla normalità, dopo varie vicende che hanno visto sotto i riflettori gli storici giardini. Ex cimitero, ex piazza d’arme dei militi di Braccio, dimora dei ‘pastori’ arcadi, luogo ombroso fruito da bambini e coppie in amore. Poi sede di manifestazioni… non sempre congrue con la sua facies originaria e naturale.

Oggi, finalmente, le manifestazioni più fuori contesto sono state spostate altrove. Niente più olio di frittura sulle aiuole, né devastazione di spazi.

Ben vengano il cinema, la lirica e tutto quanto fa cultura. Memori di quando qui si teneva l’Umbria Jazz dei primordi.

Dunque, la riqualificazione e il ritorno dei pesci variopinti in quella vasca come segno di un positivo heri dicebamus. Che non è un nostalgico ‘come eravamo’, ma un sano porsi in modo dialogico con la natura.

Adesso i residenti, e i numerosi cinofili che popolano quegli spazi, esprimono soddisfazione e un auspicio: tornino, in quella vasca, anche le ninfee. Ce lo comunica il “defensor Frontonis” Giuliano Cianelli.

Si dice che Agraria sia ben disponibile a fornire quelle essenze acquatiche. Non resta che accettare la proposta di restitutio ad integrum.