Trascinato in mezzo al lago di Montedoglio con il canottino da un pesce siluro gigante

Un'ora e mezzo di combattimento, con il Belly boat trascinato fino in mezzo al lago di Montedoglio. È l’avventura vissuta da Alessio Goracci, l’altra domenica, dopo aver pescato un pesce siluro di 1 metro e 60 centimetri per 60 chilogrammi di peso.

“Ero andato preparato per la pesca da mosca, con materiali autocostruiti, non per una cosa del genere – racconta Goracci – È un evento rarissimo, con questa attrezzatura poi, per questo sono molto contento”.

Dopo aver combattuto per un’ora e mezzo ed essere finito in mezzo al lago, Alessio Goracci ha riguadagnato la riva, trascinando il pesce siluro oramai stanco (“nel guadino non entrava” ha detto Goracci) e una volta tirato fuori dall’acqua, fotografato, misurato e pesato: “La passione non può essere uccisa” ha detto il pescatore che al lancio successivo si è ritrovato con la canna spezzata in due.