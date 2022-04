Pesce d'aprile, riecco la 'tessera elettorale ecologica' e il bonus di 69 euro

Il ritorno della "tessera elettorale ecologica". E il Comune di Perugia, tre anni dopo, è 'costretto' di nuovo a spiegare che si tratta di un pesce d'aprile.

"Nella giornata di oggi, primo aprile - scrive il Comune di Perugia - , sono stati affissi sui portoni di molte abitazioni della città degli avvisi che promettevano un’erogazione straordinaria di 69 euro per chi avesse ritirato una presunta tessera elettorale ecologica".

Il Comune di Perugia specifica "che si tratta, evidentemente, di un “pesce d’aprile” e quindi di uno scherzo sprovvisto di qualsiasi fondamento. Si invitano pertanto i cittadini a non recarsi presso le sedi comunali per il ritiro dell’inesistente tessera e a non chiamare gli uffici per avere informazioni sulla questione".

Ecco il volantino di tre anni fa.