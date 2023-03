INVIATO CITTADINO Vita e opere del Perugino in un podcast di tre episodi

Vita e opere del Perugino in un podcast di tre episodi, prodotti da Chora Media. Visionabile sulle piattaforme gratuite dal 13 marzo e su choramedia.com.

Un progetto a coronamento della grande mostra, uscito dalle menti feraci di Marco Pierini e Veruska Picchiarelli (co-curatori dell’evento), affiancati dal prestigioso storico Franco Cardini.

Nel primo episodio (“Nascita di un artista”): gli anni della formazione e un quadro della temperie culturale della Perugia degli anni Sessanta del Quattrocento. Il tirocinio alla bottega del Verrocchio fino all’autonomia e alla chiamata a Roma.

Il secondo episodio (“Divin pittore”): l’incarico alla regia della decorazione della Sistina con le numerose committenze. Pennellate nel privato e spigolature sul carattere non facile del Perugino. Il suo sottrarsi alla ventata moralistica imposta dal Savonarola e l’amore con la splendida Chiara Fancelli alla cui figura sembrano ispirarsi tante Madonne.

Il terzo step (“Il meglio Maestro”): ancora con la tenerezza della figura angelicata di Chiara. È la fase in cui il pittore si adagia sulla ripetizione di schematismi, peraltro massicciamente adottati da altri artisti. La committenza incalza e Perugino (come nella tradizione di bottega) dice qualche bugia e cerca l’aiuto di maestranze qualificate che si aggiungono alla sua mano. In queste occasioni risulta evidente l’abilità imprenditoriale che dette luogo a maldicenze (in parte motivate) sulla avidità di denaro che ne connotava il carattere [a breve, su queste colonne, una biografia del Perugino, in perugino, scritta da Ennio Cricco, egregio traduttore dell’Inferno dantesco in perugino-magionese].

Autore del lavoro multimediale Davide Savelli, specialista di programmi e serie tv. Executive producer Ilaria Celeghin. La voce narrate è di Dario Sansalone.

Del lavoro esiste anche la versione inglese in cui i tre testimonial vengono doppiati. Caterina Yuka Sforza è Veruska Picchiarelli, John Vincent Aquirella è Marco Pierini, Eric Alexander presta la voce a Franco Cardini. La voce narrante è quella di Cristopher Blake.

Un prodotto che stupirà per qualità di immagini e valore dell’impostazione scientifica. Interessante e utile trasversalmente alle generazioni. Di particolare rilievo la portata di natura didattica.

Titolo: lo stesso della Mostra “Perugino. Il meglio Maestro d’Italia”.

PS. Sugli scaffali anche un prodotto per bambini, tutto da colorare, per i tipi dell’editore Morlacchi. Ne daremo notizia a brevissimo.

Si aggiunge al Geronimo Stilton, distribuito a breve nel book shop della Galleria.