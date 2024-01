PERUGINERIE Via C’era una volta, in via Enrico dal Pozzo, “L BINDLONE”

A margine dell’incidente occorso al pub di via Enrico dal Pozzo

Le vicende di una città, sotto il profilo storico e antropologico, si ricostruiscono anche attraverso le circostanze che ne hanno contrassegnato l’evoluzione commerciale.

I locali oggi occupati dal pub hanno conosciuto un’evoluzione di sicuro interesse.

Prima di tutto il nome/soprannome. Quel luogo era un tempo chiamato Bindlo o anche Bindlone.

Ipotesi numero 1. Il lemma bindlo in perugino sta per 'sfaticato, fannullone, perditempo'. Chissà che forse non sia stato questo il soprannome/epiteto del primo gestore.

Una seconda vox populi sostiene che venisse così chiamato il genero dell’originario proprietario: un tale magro, spilungone, sfaccendato. E dal suo fare potesse derivare il termine bindlo.

In questa ipotesi si afferma il significato di ‘persona che va in giro senza far niente’. Da cui l’espressione gi a bindlo, ossia andare in giro a zonzo, senza coltivare attività precise, senza uno scopo.

Capita ancora di udire, come offesa o epiteto scherzoso Bindlo!, anche in senso complice.

Terza tradizione sull’eziologia del nome. Si racconta che, quando si trattò di illuminare l’insegna, si pensò di collocarvi una lampadina. All’elettricista che suggeriva di fissarvi un piatto portalampade, il proprietario, per risparmiare, avesse affermato Lascia l filo a pindlone (“lascia il filo a penzoloni”).

Il portalampada venne messo successivamente. Ed è quello che tuttora si vede, fortunosamente sfuggito alla damnatio memoriae che affligge persone e cose.

ALIMENTARI, VENDITA DI VINO, PUNTO DI RISTORO. La scritta sopra ingresso e vetrina (un tempo erano due ingressi) è rimasta quella originale. Recita CAFFÈ – VINI – LIQUORI – GENERI DIVERSI – CUCINA.

Riferiscono che si vendessero pasta, fagioli, vino sfuso… e si facesse ristorazione alla buona: cucina casareccia, economica. E anche panini di vario tipo. Questo fino agli anni Cinquanta del Novecento.

FERRAMENTA. Ricordo personalmente quando il luogo diventò ferramenta. Era frequentato da artigiani della Pesa e dintorni. Vi si vendevano anche attrezzi, materiali ferrosi, anche per l’edilizia.

POI ANNI DI CHIUSURA E PUB. Quindi la trasformazione in pub. Configurazione che il luogo mantiene fino ai nostri giorni. Con esiti, evidentemente, soddisfacenti.

Noterella storica, laudatio e funerali. Il luogo è immediatamente a valle dell’arco di San Simone dove si fermavano i funerali. Mi si dice che a questo punto il corteo sostava e, specialmente se il defunto era un personaggio di rilievo, c’era un oratore ufficiale, o più d’uno, che prendeva la parola per tesserne la laudatio funebris. Ossia vantarne i molti pregi e virtù.

La prossima volta, i detti/contraddetti, dettagli, e aneddoti in lingua perugina legati al luogo e alle circostanze

(Foto Sandro Allegrini)