PERUGINERIE Sposalizio della Vergine. Perché il Perugino fa porgere a Maria il dito medio, e non l’anulare?

Sposalizio della Vergine”. Perché il Perugino fa porgere a Maria il dito medio, e non l’anulare.

Un appello e una sfida. Chiamati a raccogliere la provocazione, e a sciogliere l’enigma, “peruginologi” di ogni sorta: iconologi, storici dell’arte, antropologi, studiosi delle religioni…

Questione di dettagli. Ma non può essere un caso che il Divin Pittore abbia operato questa scelta. Rompendo una tradizione consolidata e, a quanto mi risulta, unico artista a proporre questo tipo di trasgressione. Rosso Fiorentino, Raffaello ed altri si attengono invece alla ritualità dell’anulare.

(foto Sandro Allegrini)

Frutto di un Perugino… miscredente? Ora c’è chi, tra i miei referenti, sostiene che potrebbe esserci un intento dissacrante, se non blasfemo, da parte del Perugino, notoriamente non credente.

Circostanza, questa della “provocazione”, sulla quale mi permetto di dubitare, vista l’importanza della commissione e la locazione dell’opera in cattedrale.

C’è moda e modo. Mi convince, invece, la spiegazione suggeritami dall’antropologo Giancarlo Baronti. Il quale ricorda come nella Firenze della corte medicea, e non solo, fosse in uso il vezzo di portare l’anello al medio e perfino al pollice (cosa che accade anche oggi, in un’ottica di “ricorsi”).

… e Pietro si conforma. È dunque pensabile (sempre nel campo delle ipotesi… non verificabili) che il Perugino si fosse fatto influenzare da un vezzo in auge nel periodo. E che ai committenti la cosa non fosse dispiaciuta.

Ma quanti dei contemporanei del Perugino… e di oggi l’hanno notato? Sempre che se ne siano accorti. Del che è possibile dubitare. Essendo sfuggito, questo particolare, anche ai tanti che hanno visitato la mostra peruginesca in Galleria.

Ad ogni buon conto, l’Inviato Cittadino attende ipotesi, tesi. Cercherà di fare la sintesi.