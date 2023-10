PERUGINERIE Ricordando don Gino Vicarelli, figura di rilievo della chiesa perugina

Sono passati 40 anni (compiuti l’anno scorso) dalla morte di monsignor Gino Vicarelli, prematuramente scomparso a seguito di una banale operazione chirurgica, che interruppe i progetti e le molteplici iniziative di una mente vulcanica e di un grande cuore. Era nato nel 1920 a Putrella Salto, un piccolo paese del Reatino.

Spinto da sincera vocazione, era entrato a undici anni nel seminario diocesano di Perugia. Il collegio era stato trasferito dall’allora arcivescovo di Perugia Mario Vianello in quel di Corciano, nel 1943, per mettere al riparo dai bombardamenti i seminaristi, tra i quali Gino che, il 6 maggio 1944, ricevette la consacrazione sacerdotale. Un mese dopo – il 12 giugno dello stesso anno – Ponte Felcino fu duramente colpita dalle fortezze volanti.

Parroco e cappellano. Fu a Pieve San Sebastiano, a Cordigliano, a Santa Petronilla, vice parroco a Monteluce e, dal 1974 al 1982, parroco a Ponte Felcino. Cappellano del lavoro della Luisa Spagnoli, dell’Ellesse e della Standa, molto amato da dipendenti e dirigenti, dei quali seppe comprendere le complesse problematiche di vita e di lavoro.

La Festa del Crocefisso. Al Ponte seppe far rinascere l’antica Festa del SS. Crocefisso, con cadenza quinquennale.

Studi accademici. Era uomo di vasta e generosa cultura, come dimostrano i suoi prestigiosi titoli accademici. Concluso il ciclo di studi teologici presso il pontificio “Pio XI” di Assisi, conseguì, con lode, il dottorato in Sacra Teologia a Vengono Inferiore (VA), ricevendo l’elogio dal celebre cardinale Ildefonso Schuster, storico arcivescovo di Milano. Si laureò, presso “La Sapienza” di Roma, in Filosofia, col maestro Teodorico Moretti Costanzi, originario di Tuoro sul Trasimeno. Nel 1966 fu dottore in Scienze Politiche a Perugia, con una tesi sul modernismo. Insegnò al liceo cittadino “Annibale Mariotti”, alla media Bonazzi, al liceo Galilei.

Don Gino fu giornalista e scrittore. Era un raffinato giornalista: fondò il settimanale umbro “La Voce” e il periodico “Il Ponte”, al quale abbiamo avuto il piacere di collaborare sotto la direzione di Gino Puletti.

Coltivò il dialetto perugino con passione e competenza, tenendo su “Il Ponte” una seguitissima rubrica “La posta de Ntognino”. Quei pezzi uscirono, raccolti in volume, nel 1980.

Nel 1981 pubblicò “Ventiquattro canti di morte”, in cui narrava la prematura scomparsa di altrettanti giovani amici. Il diario “Pensieri in libertà”, uscito postumo nel 1983 (era deceduto l’anno precedente), documenta le sue rare doti di umanità e di fede.

Sempre in anticipo sui tempi. Uomo moderno e anticonformista, fu tra i primi a indossare il clergyman, in un’epoca in cui la tonaca era di rigore. Fu nominato monsignore nel ’73 e fece parte del Tribunale Rotale della diocesi di Perugia. Fu docente universitario (ci ricordava il sociologo Roberto Segatori) alla neonata “Scuola di servizio sociale”, presso la Facoltà di Scienze politiche.

Viaggiatore indefesso

Don Gino, oltre alle lingue classiche (latino e greco), conosceva e parlava correttamente il francese, l’inglese, il tedesco e lo spagnolo. Amava utilizzare questa sua competenza comunicativa al servizio dei numerosi viaggi che affrontava da solo o in gruppo. Era dotato di un notevole spirito di avventura che mise alla prova, tra l’altro, nei suoi arditi trasferimenti in Lambretta a Instanbul e in Portogallo. Si recò impavidamente fino a Capo Nord, nei Paesi Scandinavi, a bordo della sua mitica “Seicento Fiat” (vedi foto). La storia è raccontata nel bel libro di monsignor Remo Bistoni, nostro comune amico

(Foto Stefano Vicarelli)

La missione in Malawi

Dalla fine degli anni ’70, don Gino concepì l’idea del gemellaggio coi Paesi in via di Sviluppo, specie africani. Conosciuto padre Aristide Stefani (“Duccio”), missionario comboniano nel villaggio di Chipini in Malawi, unì Ponte Felcino con quella località. Dopo la sua morte, l’iniziativa fu proseguita da don Mario Ceccobelli – poi vescovo di Gubbio – e dalla famiglia Vicarelli, insieme a don Remo Bistoni, canonico della Cattedrale di San Lorenzo, il quale ne ha narrato le vicende nel suo “Dal Tevere allo Shire” che ebbi il piacere di presentare. Ad oggi, oltre a pozzi e infrastrutture, gli “Amici del Malawi” hanno costruito un ospedale (la “Chipini Clinic”) e una scuola (“Politecnico di arti e mestieri”) nella provincia di Tondwe. Una buona mano la dettero lo scomparso amico Giuseppe Fioroni e il mecenate Brunello Cucinelli con generose donazioni.

Ecco alcune delle ragioni per le quali il ricordo di don Gino va sentito come un obbligo civile e morale. Da parte di noi Perugini e dalla Chiesa.

PS. Sono debitore di tante informazioni contenute nel servizio all'amico ponteggiano Stefano Vicarelli, giornalista e scrittore.