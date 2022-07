PERUGINERIE. Quella lapide bilingue in via degli Scortici è stata riportata a dignità. Un successo per la città e una nostra battaglia vinta

PERUGINERIE. Quella lapide bilingue in via degli Scortici è stata riportata a dignità. Ne lamentammo lo stato di degrado che la rendevano irriconoscibile [ INVIATO CITTADINO Quella lapide in via degli Scortici valida il detto per cui la toppa è peggio del buco (perugiatoday.it) ]. A nulla valsero delle stuccature approssimative. Che anzi impiastricciarono inutilmente. Tanto che l’Inviato Cittadino ne segnalò il degrado all’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano il quale promise un fattivo interessamento.

Quella lapide marmorea è percorsa da una iscrizione bilingue, in cinese e in latino. Lasciando stare la trascrizione della scritta latina e cinese, ne riporto il senso: “Ad Andrea (ofm, Ordine dei frati minori) vescovo di Quanzohu, che con spirito cristiano nell’anno 1318 ebbe l’onore di attingere per primo le aure che cominciavano a spirare dall’estremo oriente, PERUGIA, sua madre, ha posto a civiche spese per eterno ricordo”.

La lapide ricorda dunque il religioso francescano che si recò nel Paese dei Mandarini per un’opera di apostolato, agli albori del XIV secolo. Questa lastra fu scoperta il 19 settembre 1992, alla presenza delle autorità comunali ed accademiche e del Rappresentante della Repubblica Popolare di Cina in Italia. Ora, è una verità inconfutabile il fatto che quella pietra, causa sbalzi termici ed esposizione agli elementi atmosferici, era ammalorata. La superficie risultava infatti percorsa da numerose fenditure che l’attraversavano in più punti. La cosa ragionevole da fare era dunque quella di affidarla a un competente per il restauro che la rendesse di nuovo leggibile.

Ora anche la rubricatura è stata ripassata e tutto è leggibile. Anche la campitura in cinese… a beneficio esclusivo deli studenti con gli occhi a mandorla, che seguono i corsi di Palazzo Gallenga. Deo gratias.