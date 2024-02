PERUGINERIE Pinocchio, per una lettura teologica del burattino più famoso al mondo

Una serie di incontri molto partecipati con al centro la lettura che della fabula collodiana ebbe a dare Giacomo Biffi. In opere quali “Pinocchio, Peppone e l’Anticristo”. E altri saggi che apparentemente sconfinano dall’ambito ecclesiastico, ma non da quello evangelico.

Incontro introduttivo in cui il canonico della cattedrale don Luca ha cominciato col proporre la figura e la bibliografia di un prete (poi vescovo e cardinale) profondissimo e spiazzante, filosofo e teologo… irriverente.

Intanto le tappe del chi è… stato Giacomo Biffi, scomparso a 87 anni nel 2015. Una vita ben spesa, al servizio di Cristo e della cultura. Apprezzato in Vaticano, tanto da essere stato vicino a Giovanni Paolo II e a Benedetto XVI per predicazione e catechesi.

Giacomo Biffi non ebbe timore di assumere posizioni suscettibili di reazioni forti. Come quando teorizzò che fosse opportuno dare accoglienza prioritaria all’ingresso di profughi cattolici, privilegiandoli su quelli di religione musulmana. Ma dimostrò concretamente la pratica della propria profonda cristianità accogliendo ospiti magrebini nella casa vescovile.

Non esitò, insomma, a essere uomo contro. Come testimonia l’eloquente titolo del suo “Contro Maestro Ciliegia”.

Bellissimo il suo esempio dell’anguria. In cui sostenne che la differenza tra cultura e contemplazione sta tutta nel livello di profondità. Il tassello che si fa per l’assaggio del cocomero è tanto più valido e indicativo del reale sapore/valore, quanto più va al centro, al profondo dell’anguria. Così come il pensiero.

Pinocchio, insomma, come enigma letterario e filosofico. Sul quale è opportuno, e interessante, svolgere riflessioni. indipendentemente dalle intenzioni dell’autore che vi lavorò alla stracca e senza fini morali o anagogici. Sulla stessa biografia del Collodi/Carlo Lorenzini, don Luca si è soffermato.

Biffi è andato a fondo di quella che Benedetto Crocce ebbe a definire “una storia strampalata”. Dimostrando che poi così “strampalata” non è.

Don Luca ha spiegato due punti di vista: Cosa voleva fare Collodi e cosa ha fatto Collodi.

Libro morale o moralistico? Privo di riferimenti espliciti alle tematiche religiose. O, (in)consapevolmente [nell’appello di Pinocchio al Babbo quando viene impiccato alla quercia grande], ha fatto riferimento al famoso "Eli, Eli, lama sabactani?", indotto dal “perché non possiamo non dirci cristiani” di Croce?

Un libro, dunque, non ideologico, ma di verità. Che dice qualcosa di fondamentale sull’uomo.

Rovesciando il tradizionale “c’era una volta un re” con “C’era una volta un pezzo di legno”. Che non è cambiamento da poco. Ma vera rivoluzione. Poetica, ideologica. Vita, altro che semplice letteratura!

PS. In chiusura del primo incontro, l’Inviato Cittadino ha inteso far dono a don Luca (di cui fu parrocchiano a San Donato all’Elce) del suo Pinocchio m perugino, versione del capolavoro collodiano nella lingua del Grifo. Don Luca, peruginologo, teorico e parlante, ha gradito il dono e si è fatto ritrarre coi due volumi in mano.

Ironia? (ipotesi possibile, conoscendolo!). Sinceramente, mi conviene prenderlo per un… complimento.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)