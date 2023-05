PERUGINERIE Per non dimenticare: un pezzo di storia da non farsi sfuggire

Per non dimenticare. Il Comune di Perugia acquisti il pianoforte del grande soprano Antonietta Stella.

In vendita il pianoforte Bluthner dei primi del Novecento, appartenuto (e suonato) fino ai suoi ultimi giorni da Antonietta Stella, vera e riconosciuta ‘stella’ mondiale della lirica. Troppo lunga e punteggiata da successi la sua carriera per ricostruirla in questa sede, sebbene succintamente.

Esistono vari filmati e foto che la effigiano con le mani su questo strumento che teneva nel salone della casa di Roma.

È un oggetto bello, ma anche in condizioni di efficienza, importante per provenienza e qualità: un vero pezzo di storia della musica. La richiesta relativa ammonta a soli 4500 euro.

Il Comune dovrebbe acquistarlo. Anche per rimediare a qualche colpevole “distrazione” che faceva dire all’amica Simonetta Franchi (la cui madre, Olga Bistocchi, insegnò ad Antonietta i primi elementi del canto lirico): “Il dispiacere di Antonietta era grande: lamentava che Perugia non l’amasse. Diceva: ‘Non vedo mai un mio disco in vetrina’. Ma oggi ne rivendichiamo i meriti. E questo è già una consolazione”.

Dunque, un rimedio, anche se tardivo, sarebbe l’acquisizione del prezioso strumento.

In occasione della scomparsa della cantante, pubblicammo un’intervista esclusiva con l’amica Simonetta che regalò aneddoti, spigolature, foto. Invitiamo a rileggerlo, in ragione dell’interesse e delle ‘cartoline’ inedite che conteneva.

Sull’autenticità del pianoforte raccogliamo la conferma dell’amico M° Stefano Cavallerin che quello strumento ha suonato proprio a casa della cantante.

Seconda conferma quella della lirica perugina Paola Stafficci che della Stella fu allieva. La valente soprano ricorda, e ci autorizza a scrivere: “Ci faceva lezione suonando quel pianoforte”.

Osserva l’amico M° Stefano Ragni: “Uno strumento storico, il cui valore aggiunto è costituito dal legame con la nostra grande cantante”. Impossibile non essere d’accordo.