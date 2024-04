PERUGINERIE Per la giornata di oggi, Ottavario di Pasqua, è costume “archiamà le fije”

Di solito la consuetudine era tipica della domenica dell’Ottavario. Le figlie cui ci si riferisce erano quelle sposate, uscite dalla famiglia mezzadrile per entrare in quella del marito e dei sòc(e)ri.

La consuetudine era ripetuta nel giorno di San Giovanni Battista (24 giugno) e di San Giovanni Apostolo (27 dicembre).

Tanto che un noto detto recita Per San Giovanne / tutte le fije arvòn da le mamme.

Per il 24 giugno, il riferimento era alla richiesta d’aiuto per preparare il pranzo della battitura, ntó l aja. Animali da ammazzare, sughi da preparare, tavole da apparecchiare, l’aiuto delle figlie si rivelava essenziale per il buon funzionamento della cerimonia della battitura che assumeva significato economico e sacrale.

Per il San Giovanni del 27 dicembre il detto si riferiva al riunirsi dopo il Natale. Specialmente se non si era potuto farlo coi tua.

È certa la consuetudine per entrambe le date, ma in specie per l’Ottavario. Dunque, smattina le figlie e le mamme sono avvisate.

Quindi è motivata l’iniziativa di offrire torta de Pasqua e afettato o fiettato (capocollo o pregiutto) in continuità con la tradizione pasquale che incrociava gastronomia, tradizione e pietà popolate.

Ornero Fillanti, linguista e antropologo, ci rammenta che nel perugino era anche consuetudine recarsi dai frati (di Santa Maria degli Angeli, Monte Scosso e Farneto). I conventi, per ricambiare le offerte ricevute in occasione dei raccolti (di grano, vino e olio) offrivano una merendella.

Andava molto il panino con la porchetta. Mentre a casa si consumavano gli stessi alimenti della Pasqua, anche se un po’ ridimensionati in varietà e quantità.

Per la carne, ancora agnello o capretto. Costolette impanate e fritte. Spesso con asparagi di stagione. Uova di autoproduzione e tagliatelle nchi rigaji, ossia con le interiora a pezzetti. Coratelle con carciofi, frittata cla mentuccia ed erbe aromatiche

La torta di Pasqua al formaggio, spesso pecorino, e la pizza dolce. Il brodo di carne veniva usato per cuocere i “cappelli d’angelo”, preparati dalle monache di clausura.

D’obbligo anche la ciaramicola (altro servizio in data odierna).

Ottavario: ultima magnata che univa sacro e profano. Ma anche abbuffata di affetto e sentimento.