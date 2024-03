PERUGINERIE Oggi si celebra la giornata mondiale della felicità

Oggi 20 marzo 2024, a far capo dal 2012, le Nazioni Unite hanno preso a celebrare questa giornata come un modo per riconoscere l'importanza della felicità, per tutti gi uomini, nell'universo mondo.

La festa è stata istituita dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) il 28 giugno 2012.

Non è un caso che un illustre precedente si trovi nella Costituzione americana che proclama apertis verbis questo diritto.

Viene in mente Ode a un giorno felice, in cui Pablo Neruda sostiene che la felicità, condizione effimera e misteriosa, a volte si nasconde tra le pieghe della vita quotidiana, nei piccoli piaceri e nelle gioie più semplici.

Lo afferma anche una delle poesie liriche della pagina di Claudio Spinelli. Che ci ricorda quella fatta di piccole cose. Come, ad esempio, alzarsi la mattina presto, ascoltare il canto degli uccelli, osservare il colore del cielo, assaporare gli odori e ammirare i colori della natura.

Tutto questo può aiutarci a tornare indietro nel tempo. Pochi sanno come ci si possa sentire ragazzo dentro, ripercorrendo, anche da anziano, sensazioni e sentimenti che si credevano perduti.

Salute, tempo libero, equilibrio sentimentale. Sì, certo. Ma anche il contatto con la Natura.

LA MATINA PRESTO

So’ bell’e vecchio, eppure gni tantino / quand’èn quile giornate de sereno / me sento come fusse ’n ragazzino./ M’alzo a bon’ora, ved’a passà ’l treno // sent’ a cantà j’ucèlli…, e l’aria e ’l sole / me métton drento tanta contentezza / che, a podéllo, farìa le capriole. / Com’aguàrde de ’ntorn’ è ’na bellezza: // la brina ch’arillùccica ’n tol pino, / l’odore de la terra, ’l cèlo, ’l verde…/ Chi nun conosce ’st’ore del matino /nunn’ha manco l’idea de quil che perde.