PERUGINERIE Oggi 8 marzo. Come un poeta perugino vede la donna nel mondo

Una composizione nella lingua del Grifo, proposta ai nostri lettori nel giorno della Festa internazionale della donna.

Donne in Italia e in altri Paesi. L’Iran, per esempio. Dove le donne sono private dei diritti come quello allo studio, alla parità, al rispetto.

La loro condizione viene confrontata, per opposizione, a quella del mondo occidentale in cui le libertà di pensiero e di emancipazione sono testimoniate anche dalla possibilità, per le donne, di circolare abbigliate come meglio credono.

Libere di volere e di… volare. Perché – dice Migliarini, usando un’espressione perugina – nun c’èn madonne.

Espressione che vale non ci son santi. Ma anche: la donna è un essere di questo mondo, non di una dimensione astratta e iperurania. Donne che hanno il diritto di stare al mondo, in questo mondo. A modo loro.

DONNE D’IRAN

Cuperte fin a j’occhi, veli neri, / fantasmi d’interesse o condizione, / private de studià, de desideri, / de primeggià, d’arcoje n’emozione. // Donne pronte a lottà, senza misteri, / che rischion de murì pe mpiccagione, / sorbate, violentate, da “guerrieri” / de n Dio che nn arconosce religione. // Se guardono, se ncontrono alleate, / ntól nome de quil mondo dua le donne / ènno ricchezza, amate e rispettate, // dua viaggiono calzoni e minigonne, / libere de penzà, emancipate, / de volé e volà… nun c’èn madonne. // Cuperte fin a j’occhi, veli neri / che vedono n domani senza ieri.