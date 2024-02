PERUGINERIE Le poltrone “azzurro polvere” alla Sala dei Notari vincono le polemiche

Una polemica di panna montata. A distanza di anni, si dimostra come quella che sembrava una questione centrale per la città resti ormai confinata nel dimenticatoio.

Tanto che i perugini, oltre ai numerosi turisti, italiani e stranieri, non trovano nulla da ridire su quel mix di antico e moderno che la storica sala è in grado di offrire.

Insomma, gli affreschi originari del XIII-XIV, completati e interpolati da Matteo Tassi (1885) con leggende, fabulae e storie bibliche affiancate da stemmi, si coniugano con quelle comode poltrone.

Il montone di Braccio e i pratici diffusori acustici, le sedute in legno (sulle quali la Lucianina, storica custode, impediva di sedersi) e le Frau dei nostri giorni (costose, ma di valore) convivono in pace e armonia.

Eppure il lettore attento, e meno giovane, ricorderà l’aspra contestazione delle scelte locchiane. Quando si rimproverò a Renato Locchi di essersi fatto stregare dal progetto di Renzo Piano che – si dice – avesse lavorato per l’Auditorium di Roma. E che poi quell’idea fosse stata realizzata dalla Frau per fornire al Comune di Perugia le 180 nuove poltroncine in pelle.

Subentrate alle scomodissime sedie alla fiorentina, in legno e cuoio, che attiravano polvere, avevano schienali rigidi da spezzarti… la schiena. E richiedevano continua manutenzione perché si allentavano, le cinghie cedevano, le molle saltavano, l’imbottitura si afflosciava. Erano, insomma, di una scomodità unica.

Oltre ad essere ormai fuori dagli standard di sicurezza, per materiali e per il loro essere non ancorate al pavimento e fra loro.

Ecco perché la scelta era necessaria e indilazionabile. Insomma: si doveva cambiare. E qui entriamo nel campo della discrezionalità. Anche in termini di gusto.

Peraltro, la Soprintendenza le aveva approvate, al di là delle accuse di autoritarismo rivolte al sindaco Locchi.

Si parlò di 100 mila euro e oltre, spesi per il nuovo look. Toccherebbe verificare la delibera e la liquidazione note. Ma, a questo punto, non serve. Quel che è fatto è fatto. E il buono resta.

È certo, infatti, che – come si dice – “ci abbiamo fatto l’occhio”: allo sconcerto iniziale è subentrata l’abitudine e la giustificazione del cambiamento, alla luce della maggiore comodità.

Ora, proprio a voler trovare un difetto, si potrebbe dire che “si scivola un po’ in avanti”. Ma la caratteristica è condivisa dalle poltrone del teatro Brecht di San Sisto (altra opera locchiana) e perfino – udite, udite – da quelle (belle e comodissime) del teatro Cucinelli di Solomeo.

Ma, senza andar a cercare il pelo nell’uovo, certo è che ai Notari si sta seduti per due ore e ci si alza senza il mal di schiena. Il che – diciamolo pure – non è vantaggio da poco.