PERUGINERIE La D di dado e il tòrqlo… per riconoscere (dalla calata) il vero perugino

La D di dado e il tòrqlo… per riconoscere (dalla calata) il vero perugino.

Il poeta Claudio Spinelli fornisce un indicatore infallibile per riconoscere il perugino doc: sentire come pronuncia la D della parola “dado”. Una dentale inconfondibile, ottusa, pronunciata con la lingua arrotolata, carpiata sul palato e spinta verso i denti.

In occasione della Festa del patrono Costanzo e del celebre torcolo che lo festeggia, propongo un secondo, infallibile indicatore. Ossia la pronuncia del gruppo consonantico QL/QQL. Il fonema è inconfondibile e solo noi perugini siamo in grado di pronunciarlo correttamente, come nei lemmi BISQLA – MISQLA – PAQQLA - BRÒQQLO – MÓQQLO e pochi altri.

BRISQLA si riferisce sia al noto gioco delle carte che a un ceffone o a un urto rumoroso (ad esempio quello di una vettura contro un albero). Frequenti le espressioni “t’arivo na brisqla” (per “ti allungo un ceffone”), “passa bisqla” (che sta sia come minaccia di dare uno schiaffo che per “gioca una buona carta”), “ho dato na brisqla” (“sono andato a urtare contro un muro”).

MISQLA sta per “mescola”, ma anche per “mischiare”, come nel caso di “misqla le carte” o “misqla i numeri”, riferiti rispettivamente al mischiare le carte o i numeri della tombola nel sacchetto da cui devono essere estratti.

PAQQLA è la cispa degli occhi. Ironicamente si dice “avecce le paqqle ntól cervello” a significare che si ha poco comprendonio, ossia il cervello è coperto da un velo che gli impedisce di “vedere”, ossia di “ragionare”.

BRÒQQLO indica sia la brocca (in genere di rame) per l’acqua che una persona stupida, di scarso comprendonio. Si sente “quillo è m bròqqlo” che sta anche per “brocco” incapace nel gioco, nel lavoro, nella discussione.

MÓQQLO è sia il moccolo della candela che la bestemmia. In uso il detto “arègge l moqqlo” detto di persona molesta, impicciona, che importuna col controllo della sua presenza due soggetti in vena di effusioni. È anche comune sentire “tirà giù quattro móqqli” per significare l’intenzione di bestemmiare. Cosa da non fare mai. E specialmente per San Costanzo.