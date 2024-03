PERUGINERIE C’erano una volta le tréqquele o battistrànguele

Specie il venerdì Santo era assolutamente proibito suonare campane e campanelli.

E dunque, a cominciare dalla processione del Cristo Morto e dalle celebrazioni liturgiche, si ricorreva all’uso di questi strumenti che erano una sintesi di legno e metallo.

Com’era fatta la tréqquela. Era composta da una tavoletta di legno (duro, spesso di rovere) e da una maniglia o percussore di ferro. La realizzava un falegname. Ma era semplice anche farsela da soli.

Bastava una banale assicella alla quale era legato un percussore metallico.

Come la si suonava. Ruotando e agitando lo strumento, si produceva un suono secco e legnoso. Quella specie di maniglia metallica, battendo sistematicamente sulla tavoletta, la segnava con un solco profondo. Più la si scrollava e più risuonava.

Le processioni. Ancora oggi si vedono figuranti incappucciati che agitano questo rudimentale strumento.

Campane e campanelli in black out. I campanelli erano messi via in sacrestia. Le campane legate o, in qualche caso, col batocchio fasciato di stoffa. Per impedire che, per effetto del vento, si producesse un suono.

Durante la Messa. Con campane e campanelli impediti, per manifestare contrizione per la morte del Salvatore, si ricorreva al suono di questi strumenti. Specialmente nei momenti canonici della Messa, come la consacrazione. O durante la processione del Cristo Morto del Venerdì.

Chierichetti in giro per il paese. Per informare i credenti che stava per iniziare la messa, i chierichetti giravano per le strade del paese agitando la tavoletta sonora. Era un vero spasso, anche perché ci si dava importanza nel rivestire questo ruolo “ufficialmente” attribuito dal prete.

Strumento noto con vari nomi. Il nome del rustico strumento varia a seconda delle località. Da tréqquele a batràccole, da battistrànguele a graciòla (il che richiama il gracidare della rana). O anche bàttole, tràqqle, battajòle

Traqqla è termine onomatopeico (ossia che richiama nel nome il suono prodotto). Mentre bàttola/battajòla viene da “battere”.

Infine battistrànguela contiene il doppio riferimento ai verbi “battere” e “strangolare”.

In italiano anche crotalo, che non ha attinenza col serpente, ma col greco kròtalos (“rumore”)

Era anche comune l’uso della cosiddetta raganella.

Oggi questi oggetti si trovano in qualche recesso di sagrestia o nei musei di antropologia.