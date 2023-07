La Dea della Fortuna dispensa a Perugia due 5 al superenalotto per una ricca vincita

Non è una supervincità milionaria ma non capita neanche tutti i giorni di totalizzare due cinque al supernalotto nella stessa estrazione, quella di giovedì sera. Il tutto per un totale complessivo di ben 56mila euro che permetteranno ai vincitori di passare una bella estate 2023. I due 5 sono stati fatti nella Tabaccheria Giacopelli in via Ulisse Rocchi 50. A livello nazionale sono stati 7 ad essersi aggiudicato il premio di oltre 28mila. La sestina estratte è stata la seguente: 5-17-27-38-53- 57 Numero Jolly 30 - Super Star 16.