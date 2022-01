Perugia, via alle iscrizioni nelle scuole dell'infanzia del Comune: le date e come partecipare agli 'open days'

Sta per scadere il conto alla rovescia per il via alle iscrizioni alle tre scuole dell’infanzia del Comune di Perugia (Flauto Magico a Santa Lucia, Lampada Magica a Case Bruciate e Tiglio in via XIV settembre), che potranno essere effettuate dal 4 al 28 gennaio.

Per consentire ai genitori di valutare le strutture sono stati organizzati alcuni 'open days' secondo una duplice modalità:

- il 13 gennaio alle ore 18.00 è previsto un incontro on line su piattaforma webex (qui il link): durante tale appuntamento verranno presentate le tre scuole dell’infanzia in modo collegiale. L’accesso alla riunione è libero.

- il 18 e 21 gennaio sono previste, esclusivamente su prenotazione, le visite in presenza con orari dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Sarà possibile accogliere in modo alternato gruppi di 5 coppie di genitori contemporaneamente con un tempo dedicato all’interno del quale potrà essere visitata la scuola e si potranno ricevere alcune informazioni da parte dei coordinatori pedagogici e delle insegnanti.

È consentito l’accesso solo alle persone in possesso di green pass (forma base) e di mascherina FFP2

È possibile prenotarsi inviando una mail ai seguenti indirizzi:

- per la Scuola dell’infanzia Il flauto magico: m.lancellotti@comune.perugia.it

- per la Scuola dell’infanzia il Tiglio: b.manganelli@comune.perugia.it

- per la scuola dell’infanzia lampada magica: t.mearelli@comune.perugia.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono: 075/5773824 oppure 075/5773793.

La prenotazione è possibile fino ad esaurimento posti, in base alle prescrizioni vigenti finalizzate al contenimento della diffusione della pandemia.