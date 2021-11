Perugia, via alla potatura dei lecci in Piazzetta Ruggero Puletti: i lavori previsti

Scatteranno la prossima settimana i lavori di potatura delle essenze arboree in Piazzetta Ruggero Puletti, tra gli interventi previsti dal Comune di Perugia per la riqualificazione dell'area.

I lecci che delimitano e ornano la piazza sono stati già oggetto di un primo intervento, compiuto nel corso dell’estate 2021, grazie al quale sono stati rimossi gli alberi non più in vegetazione e quelli che costituivano pregiudizio alla sicurezza degli utenti o dei manufatti, con particolare riferimento al muro di contenimento presente lungo via Scortici.

Ora si procederà a ulteriori interventi decisi sulla base di un’attenta valutazione compiuta da un pool di professionisti del settore, composto da docenti dell’Università agli studi di Perugia, da tecnici e operatori dell’Agenzia Forestale Regionale (che sarà il soggetto attuatore dell’intervento) e da personale dell’ufficio Gestione del verde pubblico comunale.

Si procederà, in sostanza, alla manutenzione delle chiome che si è resa necessaria perché nel tempo sono diventate troppo fitte. Gli interventi saranno mirati, oltre che a mettere in sicurezza l’area, anche a favorire una maggiore luminosità della stessa. L’ingresso della luce aiuterà porzioni oggi in ombra ad attivare un processo di gemmazione e di rivestimento delle porzioni spoglie. Seguiranno i lavori relativi alla sostituzione dei sottoservizi e al potenziamento della rete di distribuzione dell’energia elettrica.