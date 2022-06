Via Alessandro Pascoli, zona pedonale sottostante la Mensa. Quel marciapiedi in sampietrini è sbriciolato

Via Alessandro Pascoli, zona pedonale sottostante la Mensa Adisu. Quel marciapiedi in sampietrini è sbriciolato.

Sia su un versante che sull’altro, la zona pedonale è ridotta all’ecce homo. Sebbene qualche intervento di ripristino venga ogni tanto effettuato, le condizioni del marciapiedi sono pessime. Specie in prossimità di Giurisprudenza, a valle della Mensa universitaria e del 110. Qui i sampietrini sono scollati dal fondo e costituiscono una fonte di serio pericolo. Si rischia d’inciamparci o di entrare col piede all’interno della zona di scollamento.

Il fatto è che il porfido si sposa male col cemento e alla lunga non tiene. Ora esistono però dei collanti un po’ costosi ma, dicono, eccellenti per durata e tenuta. Non resta che tentare.

D’altra parte, la scelta della pavimentazione in sampietrini è ad alto valore aggiunto in termini di eleganza. Ma la stabilità è relativa.

Non mancano però gli strenui difensori della scelta estetica, coniugabile con la tenuta. C’è, infatti, chi porta come esempio virtuoso il percorso in sampietrini di piazza Matteotti, rifatto qualche anno fa. Malgrado il numero imponente delle vetture e dei mezzi pesanti di passaggio, il fondo tiene alla perfezione. Si dice che sia stato realizzato a regola d’arte. Ricordiamo personalmente di averne raccontato su queste colonne la lenta ma solida esecuzione e il perfetto ripristino [ Perugia, Niente più sampietrini zebrati in piazza Matteotti: il Comune corre ai ripari (perugiatoday.it) ]. La riprova sta nella tenuta.

Anche per via Pascoli non resta, dunque, che affidarsi a mani esperte.