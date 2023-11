Perugia, un convegno del Soroptimist per parlare di prevenzione, previdenza e qualità della vita

“Prevenzione, previdenza e qualità della vita" è il titolo di un convegno organizzato dal Soroptimist International Club Perugia in programma giovedì 16 novembre, a partire dalle ore 17.30 presso la sede dell'associazione culturale e ricreativa dei dipendenti UniCredit in via Ruggero D’Andreotto 29 a Perugia.

Il convegno, organizzato in collaborazione con l’A.C.A.R. Perugia e con l’Agenzia di Perugia delle Generali Italia, è stato patrocinato dall’Equipe del Benessere Nordic Walking di Perugia ed ha per obiettivo quello di offrire importanti spunti di riflessione su come migliorare la qualità della vita attraverso due strumenti diversi, ma fortemente correlati tra di loro: da un lato l’adozione di adeguate forme di prevenzione e di corretti stili di vita, dall’altro l’adesione a specifiche forme di previdenza sociale. Dopo i saluti istituzionali di Umberto Mancini, Presidente A.C.A.R. Perugia, Jessica Ianoni, tutor di Generali Italia Agenzia Perugia e Gabriella Agnusdei, presidente International Club Perugia, il convegno sarà aperto dalla relazione di Gloria Mignini, consulente di Generali Italia Agenzia Perugia. A seguire la relazione di Franca Bocci, medico ed istruttrice di Nordic Walking, che parlerà dell’importanza della prevenzione primaria come azione fondamentale per migliorare la qualità della vita.

“Il concetto di qualità della vita definito attraverso la percezione di ogni individuo rispetto al livello di soddisfazione dei propri bisogni ed utilizzato per misurare il livello di benessere individuale delle persone in relazione al contesto socioculturale e ambientale in cui vivono, riguarda ognuno di noi a prescindere dall’età, dallo stato di salute, dalla forma fisica, dal livello di istruzione e di reddito – precisa Gabriella Agnusdei, presidente del Soroptimist International Club Perugia – Un cenno particolare va alla relazione di Gloria Mignini che testimonierà la sua esperienza di borsista al corso di formazione sulla leadership femminile svolto dall’Università Bocconi di Milano e dei riflessi che tale esperienza ha avuto sul suo inserimento lavorativo. Doveroso sottolineare che il Soroptimist International, da sempre impegnato in azioni concrete per favorire l’avanzamento della condizione femminile, ogni anno offre a giovani laureate la possibilità di partecipare gratuitamente a questo corso di altissimo livello, sostenendone i costi con i propri fondi sociali”.