INVIATO CITTADINO Perugia, rifatto alla perfezione il lato B del teatro Morlacchi

Rifatto alla perfezione il lato B del Morlacchi su via del Verzaro. A riprova di come con la gestione oculata dei fondi a disposizione, e coi relativi risparmi, si possa completare quello che è venuto proprio un bel lavoro. L’ingegnere comunale Marco Eugeni ce lo aveva anticipato: “Con le economie, saremo in grado di sistemare anche la parte che dà su via del Verzaro e via del Cotogno”. E così è stato.

Lavoro al top e impalcature in fase di smontaggio. L’intonaco è stato rifatto al meglio e con la colorazione del rosa antico. A questo punto ne risulta valorizzata anche la vicina splendida edicola di Madonna con Bambino, restaurata “curis et impensis” della signora Laura Minuti, in memoria dell’amatissimo marito Armando. È stata anche collocata una discesa in lamiera per l’inclusione dei cavi che non saranno più a vista: obbrobrio comune a molti edifici del centro storico.

Il fronte del Teatro è rifatto alla perfezione in ogni sua parte. Resta la lacuna costituita dagli infissi, letteralmente a pezzi. Sono stati ordinati e a breve verranno montati, nel rispetto della configurazione originale. Una sola lacuna da evidenziare. Le scritte dei due riquadri, specie quella contenente riferimenti storici (Numini potestatique PII VI Pontificis Maximi…), sono scarsamente leggibili. Non ci vorrebbe molto a ripassarle, magari rubricate, se non proprio col nero. Il montaggio dei nuovi infissi potrebbe costituire un’ottima occasione per procedere a questo lavoro definitivo.