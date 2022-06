Perugia, super bike e pezzi da collezione all'asta. Le offerte dell'Istituto vendite giudiziarie

Asta preziosa, con tre gioielli della meccanica e della motoristica, anche se uno dei lotti è costituito da un’auto da restaurare pezzo per pezzo.

Si inizia con una Mv Agusta F4 1000r al prezzo base di 11.200 euro. Targato, alimentazione benzina; cilindrata 998 centimetri cubici, immatricolata nel 2011 e 6.005 chilometri rilevati.;

Un’altra moto, una Honda Cbr 1000rr, va all’asta al prezzo base 7.400 euro. Targato, alimentazione benzina, 999 centimetri cubici di cilindrata, immatricolata nel 2011 e 7.147 chilometri conteggiati.

Prezzo d’asta di 2.900 euro per una Fiat 850 sport coupè, targata, ma sprovvista di documenti e chiavi di accensione, anno di immatricolazione 1963 e 38.200 chilometri segnati. Auto in condizioni non propriamente ottimali, ma sempre un pezzo da collezione. Dopo il restauro.