Perugia, stop ai cavi "volanti" per la fibra in centro storico: il Comune diffida Tim

Il Comune di Perugia ha inviato una diffida a Tim. L'obiettivo, spiega una nota, è "il ripristino delle condizioni di decoro nel centro storico di Perugia compromesse dalle matasse di cavi fuori servizio o posizionati in maniera non corretta".

"Da tempo - ha segnalato l’amministrazione comunale - sulle facciate degli edifici di pregio pubblici e privati dell’acropoli sono presenti cavi Tim sia in rame che in fibra ottica, abbandonati in maniera disordinata, con grave compromissione del pubblico decoro della città e con lesione dei diritti dei legittimi proprietari degli edifici".

Dopo la diffida nei giorni scorsi "si è tenuta una riunione tra rappresentanti del Comune di Perugia e l’azienda interessata al fine di stabilire un cronoprogramma ed una modalità operativa che consenta di risolvere quanto prima il problema evidenziato". I responsabili di Tim, scrive il Comune, "hanno comunicato che entro il mese di giugno 2024 l’azienda provvederà ad affidare a ditta esterna i lavori di completamento e sistemazione dei cavi, con interventi finalizzati alla posa e al riordino definitivo della fibra ottica. Seguirà la rimozione del rame e delle relative cassette".

L'azienda, specifica Palazzo dei Priori, "procederà con l’attività di riordino temporaneo che consentirà di porre rimedio alle situazioni più gravi che riguarderanno le seguenti vie: via Fabbretti, via dell’Acquedotto, via del Poeta, via Santa Elisabetta, − via del Sole e altre vie di Porta Sole, − Porta Pesa, via Bella − Piazza della Repubblica, corso Vannucci, via della Luna e altre traverse, − via dei Priori e traverse, − via XIV Settembre, − Corso Bersaglieri, via del Cane, via del Melo e piazza del Melo (Post). Eventuali altre situazioni che dovessero essere rinvenute nei prossimi giorni, verranno prese in carico dalla società".

"Era assolutamente necessario intervenire – spiega l’assessore Gabriele Giottoli – per ristabilire nel più breve tempo possibile la situazione di decoro in alcune aree del nostro Centro Storico. Non era e non è più tollerabile che, a seguito dei lavori effettuati nel tempo per l’apposizione della fibra ottica, siano rimasti nell’acropoli materiali non più utilizzati o comunque posizionati in difformità rispetto alle autorizzazioni concesse. È per questo che abbiamo trasmesso a Tim una diffida cui l’azienda ha prontamente dato riscontro. Ciò ha consentito di avviare una fattiva interlocuzione sfociata in un accordo che prevede l’immediata sistemazione delle situazioni più gravi e la completa riqualificazione dei cavi esistenti entro il mese di giugno 2024. Ovviamente vigileremo affinché tali impegni presi vengano puntualmente rispettati".