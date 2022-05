Sport integrato, l'Asd Viva rappresenta l'Umbria ai giochi nazionali di Lignano Sabbiadoro

L’assessore allo Sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli e il consigliere Luca Valigi si sono recati presso il palazzetto dello sport di Sant'Erminio per salutare i ragazzi della A.S.D.VIVA in partenza per i giochi nazionali dello sport integrato dove rappresenteranno l'Umbria.

I giochi nazionali sono l'evento finale del progetto "Cambia il tempo" promosso dal Centro sportivo educativo nazionale, con il contributo deI Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I giovani atleti sono partiti oggi per Lignano Sabbiadoro e saranno ospiti presso le strutture del Bella Italia Efa Village Sport & Family ed ospiterà circa 500 partecipanti provenienti dalle 20 regioni italiane.

L’assessore e il consigliere hanno consegnato le tute e la maglietta CSEN come divisa ufficiale e si sono intrattenuti con i ragazzi, dimostrando la vicinanza delle istituzioni all'associazione.

L'associazione sportiva ha voluto anche ringrazire l'azienda Farchioni che sostiene da anni A.S.D VIVA nei progetti di sport inclusivo. "I veri protagonisti sono entusiasti di affrontare questa esperienza e non vedono l’ora di partire per trascorrere il wekend all’insegna dello sport e dell’amicizia - conclude la nota - La squadra di Perugia in particolare darà dimostrazione di Baskin che rappresenta il basket integrato e accessibile a tutti".