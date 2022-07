Perugia, sparita la colonna gemella del "falso cippo fascista" di Ponte San Giovanni

Il cippo, o colonna, che segnala la via per Todi alla confluenza di strada Tuderte e via dei Loggi a Perugia, è sparito.

Dopo essere rimasto per lungo tempo sdraiato su un fianco, e non eretto in altezza, a causa di un’auto che lo ha abbattuto (per l’ennesima volta) la colonna gemella di quella che si trova a Ponte San Giovanni è sparita.

Un destino crudele, quello che si accanisce su queste due colonne. Quella di Ponte San Giovanni era stata fatta oggetto di critiche e lamentele perché abbinata alla memoria della Marcia su Roma (una delle autocolonne partì proprio da Perugia, dal comando generale stabilito in un albergo perugino). In verità si tratta di segnali stradali di un’epoca in cui non si usava metallo e targhe, ma solida pietra (ai primi del ‘900 le auto e i mezzi in circolazione non erano tanti, d’altronde). La colonna è stata spostata per lasciare spazio alla nuova rotatoria e riposizionata poco distante.

Quella che si trova all’incrocio tra la strada dei Loggi e la strada Tuderte, a Madonna del Piano, è stata sempre fatta oggetto di automobilisti distratti o che avevano scambiato la strada per una pista, finendo abbattuta più volte nel tempo.

L’ultima qualche mese fa. Poi la colonna è rimasta nascosta nell’erba per lungo tempo. I residenti segnalano che una mattina di un paio di settimane fa sia stata caricata su un camion del Comune di Perugia. Al momento non si sa altro. Sperando in un restauro e una nuova collocazione in sicurezza.