“Basta morti sul lavoro”, in piazza Italia sciopero dei lavoratori delle costruzioni

Lavoratori del settore costruzioni, lapideo, laterizio, cemento, calce e gesso, legno, sciopereranno giovedì 11 aprile, sotto le prefetture di Perugia e Terni, per dire basta ai morti sul lavoro.

Se inizialmente lo sciopero doveva essere soltanto di quattro ore, sindacati e lavoratori hanno deciso di estenderlo per otto, in risposta all’aumento delle morti sul lavoro, che hanno visto un tragico incremento nel 2023 e nei primi mesi del 2024.

Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil dell’Umbria, e Alessio Panfili, segretario generale della Fenal Uil dell’Umbria, sottolineano l’importanza di questo sciopero come mezzo per richiamare l’attenzione sulla dignità e la qualità del lavoro.

Hanno esteso lo sciopero a 8 ore per enfatizzare la loro richiesta di miglioramenti significativi nelle condizioni di lavoro. Evidenziano il ruolo cruciale dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, insistendo sulla necessità di rafforzare questa rete per promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza.

La loro azione mira a combattere la frammentazione e la precarietà, che spesso portano a una cattiva organizzazione e, di conseguenza, a incidenti. Con queste azioni, i sindacati sperano di innescare un dialogo costruttivo con il governo e le autorità regionali per sviluppare strategie efficaci che possano porre fine a questa serie di tragedie.

Fillea Cgil e Feneal Uil chiedono inoltre di migliorare il decreto 19/2024: “Per una vera qualificazione delle imprese, per una vera patente a punti, perché la vita di un lavoratore non può valere così poco. Siamo convinti che sia necessaria la parità di trattamento economico e normativo negli appalti privati e anche nella nostra Umbria vediamo ormai una deriva pericolosa” concludono i sindacati.