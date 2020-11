Via Pieve di Campo più sicura: realizzata la "corsia" per svoltare

Con la definizione del deflector, la corsia dedicata alla svolta a sinistra in questo caso, via Pieve di Campo punta ad essere più sicura. Dopo numerose segnalazioni negli anni sulla pericolosità del tratto stradale che conduce a Ponte San Giovanni, l'intervento è stato portato a termine. Lo annuncia il consigliere comunale Paolo Befani in un post su Facebook con cui ringrazia anche gli uffici comunali che hanno portato avanti il progetto.

Il deflector potrebbe essere, in futuro, sostituito da un cordolo di cemento per rendere l'jncanalmento del traffico ancora più stabile. Quello che è fondamentale, sottolinea il consigliere, è "che tutti noi automobilisti ci atteniamo alle regole, moderando la velocità. Quello è un tratto di strada pericoloso, ricordo che ha un limite di 30 chilometri orari"