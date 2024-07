Perugia, si lava nella Fonte Lomellina: sopralluogo alla fontana restaurata con l'Art Bonus

Lo staff Art Bonus Perugia ha effettuato un sopralluogo alla Fonte Lomellina, il monumento trasformato in vasca da bagno da un uomo. "Vogliamo rassicurare la cittadinanza, i mecenati che tramite l’Art Bonus hanno restaurato la Fonte Lomellina, la famiglia Modena, che, il monumento non ha subito alcun danno. La Fonte è stata immediatamente ispezionata e non presenta danni strutturali né segni di vandalismo", scrive il Comune.

Il Comune specifica che "in mancanza di chiamate in tempo reale alla polizia locale da parte delle persone presenti sul posto, purtroppo, non è stato possibile risalire all'identità del soggetto coinvolto che, dopo essersi lavato e cambiato, è risalito in via Marzia in direzione piazza Italia". Secondo quanto appurato tramite le telecamere di sorveglianza, scrive ancora Palazzo dei Priori, si è trattato di "un turista, età 40-50 anni, provvisto di un grande zaino contenente indumenti, il quale, probabilmente a causa delle elevate temperature, ha scelto di rinfrescarsi all'interno della fonte".

Palazzo dei Priori "ricorda l'importanza di rispettare i monumenti storici della nostra città, patrimonio di inestimabile valore culturale e artistico. Atti come questo, sebbene non abbiano arrecato danni, sono comunque da evitare per preservare l’integrità e il decoro dei nostri beni culturali". Il Comune di Perugia, prosegue la nota,"continuerà a monitorare con attenzione le aree di rilevanza storica e artistica e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare il nostro patrimonio". Lo staff Art Bonus Perugia "invita tutti a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti scorretti al numero della centrale operativa della polizia locale, aperta 24 ore su 24, chiamando il numero 075572323".