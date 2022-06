Basket e legalità, sesta edizione del torneo "Insieme. Per non dimenticare"

Torna il torneo forense di basket "Insieme per non dimenticare". L'evento, alla sesta edizione, si svolgerà a Perugia dal 23 al 26 giugno. Il torneo è promosso dall'associazione Umbria basket forense. Le partite verranno giocate al palazzetto dello sport di via Pellini, al Pala Foccià e al palazzetto dello sport di Ponte San Giovanni. In arrivo toghe con la passione del basket da tutta Italia per tre giorni di sport, ma anche per riflettere su "Legalità tra diritto, etica e sport". Questo il titolo del convegno che si terrà la mattina di sabato 25 alle 10, alla sala dei Notari. "Insieme per dimenticare" è dedicato alle vittime della strage del tribunale di Milano, avvenuta il 9 aprile del 2015.

All'incontro, introdotto e coordinato dagli avvocati Francesco Gatti, Gabriele Fagioli e Daniele Corvi, che è anche direttore del Love Film Festival, parteciperanno il procuratore generale Sergio Sottani e il presidente della sezione penale della Corte d'Appello, Paolo Micheli. Tra gli ospiti i familiari di Lorenzo Claris Appiani, vittima della strage, l'ex campione di basket Antonello Riva, l'arbitro internazionale di basket Guido Giovannetti, l'ex arbitro di calcio Paolo Tagliavento. Per i saluti istituzionali, oltre al prefetto di Perugia, Armando Gradone, la presidente della Regione, Donatella Tesei, e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, interverranno i presidenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Stefano Tentori Montalto (Perugia), Marco Franceschini (Terni), Maria Letizia Angelini Paroli (Spoleto).