Perugia in Serie B, Bacchetta: "Un risultato straordinario che i tifosi e la città si meritano"

“La Provincia di Perugia saluta con grande partecipazione e soddisfazione l'immediato ritorno del Perugia calcio in Serie B dopo una stagione lunga, difficile e alla fine esaltante che ha visto il pronto riscatto dei Grifoni. E' un premio al lavoro della società guidata da Massimiliano Santopadre e dello staff tecnico con l'allenatore Fabio Caserta, i collaboratori e i giocatori che hanno saputo interpretare al meglio lo spirito di rivalsa di tutto l'ambiente. Il risultato è straordinario in questa stagione che segna profondamente il ricordo indelebile di Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre scorso e che oggi da grandissimo ex sempre legato ai colori biancorossi avrebbe festeggiato questa promozione in Serie B apprestandoci a vedere riconosciuta la sua impronta nell'intitolazione pubblica prospettata.”

E’ quanto dichiarato dal Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta al termine del match decisivo con la Feralpisalò, che ha consentito ai “grifoni” di ritornare in serie B dopo un anno campionato di C.

“Un risultato straordinario – ha detto il Presidente della Provincia di Perugia – che, i tifosi, dodicesimo uomo in campo, sempre vicini alla squadra “seppur a distanza” a causa della pandemia, la città di Perugia, la comunità provinciale e regionale si meritano."