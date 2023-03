Servizio pubblico, l'ufficio clienti Gest-Gesenu si trasferisce a Ponte Felcino: la via e i nuovi locali

L’ufficio clienti Gest/Gesenu, ora in via dell'Acciaio 7/B-Perugia si sposta a partire dal 28 marzo. Il nuovo ufficio sarà raggiungibile in via del Rame 30, nella zona industriale di Ponte Felcino, presso il nuovo Polo Logistico di Gesenu, a pochi metri da dove si trova attualmente. Il trasferimento si inserisce nel piu? ampio piano di riorganizzazione del nuovo Polo Logistico del Gestore operativo Gesenu ed e? finalizzato a migliorare l’accessibilita? del servizio da parte degli utenti.

Si ricorda quindi ai cittadini che per informazioni, attivazione e prenotazione servizi, ritiro kit sacchi e mastelli, sostituzione mastelli o trasponder in caso di furto o smarrimento, segnalazioni, reclami, dovranno recarsi presso questa nuova sede. Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00. Telefono: numero verde (solo da rete fissa): 800 66 70 36; SOLO DA CELLULARI: 075 59 17 125 (da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00 sabato dalle 8.30 alle 13.00). Whatsapp 333.9553215. Email: ufficioclienti@gestumbria.it | ufficioclienti@gesenu.it.