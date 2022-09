Istruzione, l'istituto comprensivo 9 è una piccola Cambridge: per la prima volta ottenuta la certificazione di lingua inglese

Alla scuola primaria "Calzoni" di San Martino in Colle si fa festa con la lingua inglese. L'11 ottobre, alle 17, è prevista la consegna delle certificazioni Cambridge Yle A1 e A2 alla presenza della direttrice dell'Accademia Britannica di Perugia, la dirigente Scolastica Morena Passeri e le docenti referenti.

La scuola lavora sinergicamente per lo sviluppo delle competenze in lingua seconda come mission scolastica e per la prima volta è diventata ente certificatore Cambridge. Quarantacinque alunni che hanno frequentato le classi quarte e quinte si sono interfacciati con docenti madrelingua e hanno sostenuto il loro primo esame in lingua inglese.

Grazie all'attenzione della dirigente scolastica, l'istituto comprensivo 9 pone l'accento sull'importanza della lingua inglese e alla formazione dei propri alunni come futuri "cittadini del mondo" con un percorso di potenziamento della lingua inglese che prende avvio nella scuola dell'infanzia e si sviluppa in tutto il primo ciclo scolastico fino alla scuola secondaria di Primo Grado.