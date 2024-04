Perugia e l'impegno nella ristrutturazione scolastica: il punto sui lavori

Il sindaco Andrea Romizi e il vice sindaco Gianluca Tuteri, insieme alla dirigente dell'U.O. Edilizia scolastica Monia Benincasa, hanno effettuato oggi, lunedì 8 aprile, i sopralluoghi nei cantieri delle scuole di Perugia, a testimonia dell’avanzamento di progetti cruciali per il futuro dei giovani cittadini.

Il vicesindaco Tuteri ha evidenziato l’importanza degli interventi in corso, che vanno oltre la mera ristrutturazione, mirando a valorizzare interi quartieri e a creare ambienti di apprendimento innovativi e accoglienti. La scuola Valentini di Elce, ad esempio, sta per concludere i lavori di riqualificazione che promettono di trasformarla in un edificio all’avanguardia, accessibile e sicuro per tutti gli studenti.

Il progetto di Case Bruciate emerge come una strategia chiave per la città, con l'obiettivo di fornire un polo per l'infanzia nel cuore di Perugia, rafforzando così l'offerta educativa in una zona centrale e vitale. Parallelamente, la ristrutturazione della scuola Mazzini di Ponte San Giovanni si inserisce nel più ampio piano Pinqua di rigenerazione urbana, che prevede il rinnovo di strutture pubbliche e la risoluzione di problematiche storiche, come la messa in sicurezza della palestra Mazzini, fondamentale per l'educazione sportiva dei ragazzi.

Inoltre, il progetto Pinqua 1 porterà alla realizzazione di un nuovo asilo nido di ultima generazione nell'area ex Margaritelli, segnando un passo avanti significativo per l'innovazione e il benessere dei più piccoli.

“Si tratta di interventi particolarmente significativi che andranno a valorizzare non solo le scuole interessate, ma anche i quartieri in cui le stesse insistono” ha concluso il vicesindaco Gianluca Tuteri.



Sopralluoghi sui cantieri

Scuola Valentini di Elce:

Per ciò che concerne la scuola Valentini di Elce i lavori strutturali sull’immobile sono stati pressoché completati, con particolare riferimento al posizionamento delle cosiddette “cerchiature”. Ora si procederà con le finiture. A buon punto anche i nuovi impianti (elettrico ed idraulico). Ordinato l’ascensore che, una volta posizionato, consentirà di garantire la massima accessibilità per tutti ed, in particolare, per i diversamente abili. Confermata la riapertura del plesso per settembre 2024 in occasione dell’anno scolastico 2024-2025.

Il progetto di riqualificazione della scuola Valentini è frutto di un finanziamento originario di € 1.480.000,00 a valere sui c.d. Mutui BEI 2018, cui, in ragione dell’aumento dei costi dei materiali, si è poi aggiunto un ulteriore finanziamento comunale per € 462.000,00 (attraverso un mutuo con Cassa DD.PP.) per un totale complessivo di 1.9 milioni.

Nuovo centro per l’infanzia di Case Bruciate:

In pieno svolgimento anche i lavori per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia di Case Bruciate, finanziato per una somma complessiva di circa 3 milioni di euro, dei quali 2,7 nell’ambito del Pnrr e 330mila a carico del Comune già utilizzati per la demolizione della precedente struttura.

Al momento è stata completata la trivellazione e il getto dei pali di fondazione. Si sta aspettando la maturazione degli stessi al fine di procedere poi con le indagini strumentali. Successivamente si procederà con il posizionamento dei pali di fondazione e con il montaggio della struttura in legno lamellare, cui seguiranno le finiture. In questo caso il fine lavori è previsto per la primavera del 2025. L’intervento sul plesso scolastico di Case Bruciate segue i più recenti principi in termini di architettura sostenibile, strutture biologiche ed ecologiche, efficienza delle costruzioni, energia sostenibile e rinnovabile, qualità degli ambienti di vita e nuovi modelli per l’apprendimento scolastico, con un graduale approfondimento teso a migliorare i livelli di comfort, benessere e qualità dell’insegnamento. L’edificio è progettato con un piano fuori terra (altezza max. di 4,80 m) e dimensionato per un numero complessivo di 90 alunni suddivisi in 5 aule didattiche.

Scuola Mazzini di Ponte San Giovanni:

È in corso di realizzazione anche l’intervento relativo alla riqualificazione della scuola primaria di Ponte San Giovanni “Mazzini”. L’opera, inserita nell’ambito del Pinqua 2 (Programma innovativo per la qualità dell’abitare) è finanziata per 1,9 milioni, dei quali 1,2 dal Pnrr e 700mila quale contributo comunale. I lavori riguardano: 1) il risanamento conservativo, miglioramento sismico, adeguamento normativo ed efficientamento energetico dell’edificio scuola; 2) risanamento conservativo ed adeguamento normativo dell’edificio palestra.

Attualmente sono in pieno svolgimento i lavori sull’edificio palestra ove sono state posizionate le travi di fondazione e sulla parte dei locali (aule e stanze di servizio) che affacciano sulla palestra stessa. Al completamento della riqualificazione di queste aule, seguirà poi (seconda fase) anche la ristrutturazione delle altre dove al momento proseguono regolamento le lezioni in piena sicurezza essendo l’area del cantiere separata da quella didattica. All’esterno sono in svolgimento, sempre nell’ambito del Pinqua, i lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde limitrofa.

Il completamento dei lavori del primo stralcio è previsto entro l’estate, al fine di consentire la ripresa delle lezioni a settembre 2024 nella porzione ristrutturata; il termine complessivo dei lavori è previsto per estate 2025.