Scuola di giornalismo di Perugia, pubblicato il bando per il nuovo biennio

La Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, fondata dalla Rai e dall’Università di Perugia, ha pubblicato il bando per accedere al XVI biennio. Le domande per partecipare devono essere presentate entro il 15 luglio 2022. Gli allievi ammessi al corso 2022-2024 saranno iscritti nel registro dei praticanti dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria e potranno accedere all’esame di idoneità per diventare giornalisti professionisti.

La quota di iscrizione, ricorda la Scuola, è di ottomila euro all’anno, l’età massima per partecipare è 35 anni. Per favorire l’ingresso alla Scuola sono previste alcune borse di studio assegnate in base al merito e alle condizioni economiche familiari.

Con più di 1000 ore all'anno di attività, quella che si formerà sarà una vera redazione impegnata per cinque giorni a settimana nel racconto della cronaca nazionale, internazionale e del territorio umbro.

Nel corso del biennio viene consegnata a ogni allievo una videocamera professionale e tutto il necessario per riprendere, montare e raccontare notizie, fatti di cronaca e storie così da costruire un prodotto audiovisivo di alta qualità in autonomia, competenze oggi fondamentali nel mondo della comunicazione e del giornalismo. Al termine del primo e del secondo anno di corso sono previsti due mesi di stage in redazioni giornalistiche nazionali.

Le lezioni cominceranno a ottobre.

Chi è interessato può trovare tutte le informazioni necessarie nel sito www.centrogiornalismo.it o scrivendo anche al nostro indirizzo mail segreteria@centrogiornalismo.it o telefonando al numero 075-5911211.