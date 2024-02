Sbaracco a Perugia: con i supersconti i commercianti del centro sfidano il maltempo

In questo ultimo giorno di febbraio il vento soffia su corso Vannucci di Perugia e la stagione invernale sembra essere finalmente arrivata. A sfidare le intemperie i commercianti del centro storico che con lo “Sbaracco” hanno portato all’esterno dei loro negozi la merce scontata.

Nonostante il cielo plumbeo le strade non sono deserte. Come ci racconta Elisabetta Ascani: “L’iniziativa è bella perché richiama sempre tante persone e storicamente, durante lo Sbaracco della stagione invernale, ha sempre fatto freddo perciò siamo preparati” sottolinea la commerciante ben munita di guanti, cappello e una dose non indifferente di allegria.

“Il fatto che oggi non piova è già tanto e visto il movimento di una giornata infrasettimanale, ci aspettiamo il pienone per venerdì e sabato. Siamo ottimisti perché nel fine settimana passato abbiamo attirato molte persone” spiega Ascani.

Anche Simona Giurgila ha esposto i prodotti scontati fuori dal suo negozio in via Mazzini, soddisfatta dell’evento poiché, essendo all’aria aperta, mette in risalto articoli che all’interno restano in secondo piano.

Alcuni banchi di legno sono ancora privi di merce e in uno di essi un musicista ha trovato il suo riparo per poter accompagnare tutti i passanti con le sue note jazz, che di certo in una città come Perugia non stonano mai.

La festa si svolgerà da oggi giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo, sempre a partire dalle 10, con gli artigiani e i commercianti presenti in tutte le vie come parte integrante dell’acropoli.

Lo Sbaracco rappresenta un importante sostegno per il commercio locale e aiuta i piccoli imprenditori che hanno sofferto la crisi economica causata dalla pandemia. Una bella iniziativa che contribuisce a mantenere viva l’identità culturale della città e a creare un clima di solidarietà tra i cittadini.

Insomma si parla di una tradizione che anima ormai da anni il centro storico e nonostante le condizioni climatiche avverse, i commercianti non si lasciano scoraggiare e mostrano entusiasmo e professionalità. Il bilancio per ora sembra essere positivo e le aspettative per i prossimi giorni sono alte.