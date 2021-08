Perugia, 'trasloco' eccezionale per il mercato del giovedì a San Sisto

Il 26 agosto i commercianti si sposteranno da piazza piazza in via Mozart per consentire l'allestimento della manifestazione musicale 'Restart'

Trasloco eccezionale per il mercato settimanale di San Sisto, che si svolge ogni giovedì mattina nel popoloso quartiere perugino.

Non ci saranno infatti banchi e commercianti in piazza Valentino Martinelli giovedì prossimo (26 agosto), quando il mercato si sposterà nella adiacente via Mozart per consentire l'allestimento della manifestazione Sound Sisto Restart 2021, che si svolgerà il giorno successivo (venerdì 27 agosto).