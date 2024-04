San Sisto, il Pedo Park è realtà: fissata l'inaugurazione

Quattro anni da quando l'associazione, nata per ricordare Alessandro Pedetti, ha iniziato a pensarla. Ora l'area verde di via Pergolesi, a San Sisto, è pronta a vedere la luce ufficialmente. Il parco, finora del Riccio, è oggi una dedicata a Pedo, giovane del quartiere morto prematuramente in un incidente stradale. L'associazione che prende il suo nome ha lavorato, progettato, raccolto fondi e visto diventare realtà quello che poteva sembrare solo un sogno. Presto la recinzione arancione da cantiere se ne andrà, scivoli e altalene verranno liberate dal nastro bicolore per accogliere i bambini del quartiere e non solo. L'appuntamento è per sabato 20 aprile con la festa per l'inaugurazione. Si inizia alle 15.