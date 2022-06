Perugia, San Matteo degli Armeni si apre al virtuale per far conoscere il patrimonio della bilioteca comunale

San Matteo degli Armeni tra reale e virtuale. La biblioteca comunale si può visitare online, allargando il fronte dei possibili fruitori.

Il nuovo percorso di accesso, virtuale e immersivo, ai documenti dei fondi letterari Aldo Capitini, Amnesty International, Comitato 8 Marzo, Arpa Umbria.

Il progetto, ideato dallo studio di comunicazione CoMoDo (Comunicare Moltiplica Doveri), valorizza ancora di più il patrimonio storico, culturale e didattico del Complesso Monumentale di San Matteo degli Armeni, caratterizzato appunto da una ricca Biblioteca comunale con fondi letterari importanti, come quello del filosofo Aldo Capitini.

“Ci muoviamo sempre più velocemente nell’integrazione di sistemi di comunicazione complessi che integrano esperienza fisica e virtuale - afferma Marco Tortoioli Ricci, design director di CoMoDo - Questo progetto nasce per offrire agli utenti una più ampia possibilità di fruizione di un bene culturale cittadino che per noi è fondamentale”.

Un vero e proprio viaggio virtuale per permettere non solo la consultazione dei volumi, ma una vera esperienza di visita, studio e approfondimento anche in quei periodi in cui non fosse possibile raggiungere fisicamente il Complesso.

"Il progetto – spiega Antonella Pinna (dirigente del Servizio valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche della Regione Umbria) – nasce nell'ambito del Bando per le imprese culturali e creative dell’Assessorato regionale alla Cultura, finanziato con il Por Fesr 2014-2020, con l’obiettivo di valorizzare gli attrattori culturali dell’Umbria attraverso l’offerta di prodotti e servizi innovativi per la loro fruizione culturale e turistica".

Un progetto che, quindi, punta ad animare il Complesso Monumentale di San Matteo degli Armeni e il suo vasto patrimonio. Per Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia, “il ricco patrimonio di cultura ed esperienze della Biblioteca di San Matteo degli Armeni diventa ancora più accessibile grazie ad una nuova forma di fruizione a distanza”.

Il progetto ha previsto, nelle sue fasi di implementazione, la mappatura dei luoghi e delle sale del complesso monumentale attraverso la tecnologia 3D Matterport, inserendo touchpoints interattivi per la consultazione e la fruizione di contenuti multimediali statici o dinamici sia tramite schermo e dispositivi, che attraverso i più recenti visori di realtà virtuale a 360°, per ricreare quella particolare congiuntura virtuosa che un luogo del genere propone.