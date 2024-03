Stadio Santa Giuliana: terminati i lavori di valorizzazione dell’impianto

Il sole splende su Perugia in questa seconda giornata di primavera. Il prato dello Stadio dell’Altetica Santa Giuliana è verdissimo e gli sportivi si allenano in quello che l’assessore comunale Clara Pastorelli ha definito “Il simbolo dell’atletica umbra, luogo di culto dello sport”.

L’evento, che ha avuto luogo nella luminosa giornata del 21 marzo, è stato dedicato all'inaugurazione del nuovo tornello, simbolo delle implementazioni dell’impianto. La cerimonia, oltre alla presenza dell’assessore allo sport Pastorelli, ha visto la partecipazione del primo cittadino Andrea Romizi, dell’assessore Margherita Scoccia, del dirigente dell’U.o. impianti sportivi Paolo Felici, i tecnici comunali e i rappresentanti della Fidal-Umbria e delle società sportive di atletica della città.

Ha sottolineato Pastorelli: “Con il tornello che inauguriamo oggi sarà possibile proteggere l’impianto e favorire una fruizione più snella dell’impianto. Sono anni che con l’amministrazione Romizi abbiamo puntato molto sul Santa Giuliana e la sua riqualificazione”.

Oggi sono stati terminati tutti i lavori di miglioramento, eseguiti dalla ditta Alunni impianti, finanziati congiuntamente dalla Regione dell'Umbria e dal Comune di Perugia, per un totale di circa 255mila euro.

Tra gli interventi realizzati vi sono l’adeguamento alla normativa antincendio, l'omologazione C.o.n.i. con miglioramenti energetici significativi negli spogliatoi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. È stata inoltre perfezionata l’illuminazione, con l’installazione di lampade Led in vari ambienti e sulla pista e sono state create nuove superfici pavimentate per facilitare l’installazione di strutture temporanee.

Il taglio del nastro per il tornello rappresenta dunque un passo avanti per l’accoglienza e la sicurezza dello stadio pronto per nuove emozionanti competizioni sportive. In questa splendida cornice di rinnovamento e progresso, il Santa Giuliana si riconferma come cuore pulsante dello sport in Umbria.