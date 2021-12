Perugia diventa un set cinematografico: via alle riprese del nuovo film di Riccardo Milani e Antonio Albanese

Perugia diventa un set cinematografico. Il Comune, con una nota, annuncia che "Palomar, società di produzione cinematografica e televisiva, ha iniziato le riprese del film: “Un Trionfo”; commedia ispirata a un'incredibile storia vera avvenuta in Svezia negli anni Ottanta. Il film sarà diretto da Riccardo Milani (“Benvenuto Presidente!”, “Come un Gatto in Tangenziale”, “Ritorno a Coccia di Morto”); e protagonista principale Antonio Albanese".

Il film, prosegue Palazzo dei Priori, "narra un'avventura che parte da una esperienza di teatro-carcere ed è per circa la sua metà ambientato all’interno di diversi teatri d’Italia. Il film è un remake del film francese "Un Triomphe", riconosciuto agli European Film Awards come miglior Commedia Europea del 2020. Il film celebra l’importanza del teatro nel processo di riabilitazione personale e di destabilizzazione dell’identità criminale, avvicinare l’opinione pubblica a temi importanti ma spesso sconosciuti ai non addetti ai lavori ponendo l’accento sull’importanza dell’aspetto rieducativo e di reinserimento in società dei detenuti e di quanto il teatro assurga a questo compito".

Il Comune di Perugia annuncia anche che "la produzione, impegnata nelle riprese al Teatro Morlacchi, Il Cinema Zenith e nel centro storico di Perugia, dove è stato visto oggi anche l’attore Antonio Albanese, incontrerà il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli che esprime una grande soddisfazione nella scelta di Perugia quale set naturale per eventi cinematografici di rilievo internazionale".