"Rifiuti abbandonati nel parcheggio", la denuncia dei residenti di Lacugnano

C'è un po' di tutto: cassette di plastica, sacchi neri ancora chiusi, cartoni, scarti di cantiere. Stanno lì, abbadonati nel parcheggio di Lacugnano, quello utilizzato in occasione della festa paesana e dei vari eventi che animano la frazione alle porte di Perugia.

A dare l'allarme sono i residenti che, dalla sera per la mattina, si sono ritrovati questa sorta di discarica a cielo aperto. Allertata anche la Gesenu per chiedere che il materiale di scarto venga tolto e ricollocato nei luoghi idonei di smaltimento. Resta la preoccupazione per un gesto di inciviltà che fa pensare a qualcosa di studiato e non troppo improvvisato. Con il timore che possa ripetersi ancora.