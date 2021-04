Covid, la palestra riapre tutti i giorni ma solo all'aperto in piazza. In attesa della riapertura del primo giugno

Fare "palestra" in piazza del Bacio in attesa che lo si potrà tornare a fare al chiuso nei locali attrezzati. E' questa l'iniziativa di resilienza della Mc Fit di Perugia che confidando nel buon tempo - purtroppo per questa settimana il meteo... indica tanta pioggia - vuole far riscaldare i muscoli ai propri associati in vista della riapertura ufficiale del primo giugno. Il calendario che prevede molte diverse alternative, programmate in varie fasce orarie, sia mattutine che pomeridiane.

Gli esercizi previsti: risveglio muscolare, Total Body, Funzionale, Posturale, Circuit Training, Stretching, Pump e HIIT. I corsi si svolgeranno in modalità Silent Disco: ogni partecipante indosserà le cuffie dalle quali potrà ascoltare le indicazioni degli istruttori, professionisti di alto livello attivi su tutto il circuito internazionale Mc Fit, che saranno visibili grazie ad appositi supporti digitali. Il punto d’incontro è davanti alla palestra, tutti i partecipanti dovranno portare un asciugamano e l’acqua, tutti gli altri strumenti per l’allenamento, compresi i tappetini, saranno forniti dalla palestra. In caso di pioggia il corso verrà annullato.