IL RICONOSCIMENTO Università per stranieri, al rettore De Cesaris il Books for Peace 2022

Il rettore dell’Università per stranieri di Perugia, Valerio De Cesaris, è il vincitore del premio internazionale Books for Peace 2022.

La comunicazione dell’attribuzione del prestigioso riconoscimento internazionale è giunta in questi giorni a De Cesaris con lettera ufficiale del presidente del Premio, Antonio Imeneo, il quale inoltre nella missiva invita il rettore a presentare un suo intervento presso il convegno “Migranti: l’infanzia di oggi gli italiani di domani”, che si svolgerà il 25 ottobre nella sede italiana del Parlamento Europeo, nel quadro delle iniziative in programma nell’ambito del Festival della diplomazia di Roma.

In quella sede il rettore De Cesaris riceverà l’International special award Books for Peace edizione 2022 dai giurati del Premio, che viene attribuito ogni anno a coloro che, si legge nel sito dell’award, “si prodigano con umiltà e perseveranza per la Pace nei Popoli”.