Tolta l’acqua alla Fontana Maggiore… prove di restauro. Si prendono le misure per l’intervento lungamente atteso.

Da qualche giorno è stato interrotto il flusso idrico alla Fontana di Piazza. Si è visto un tecnico in tuta bianca mettere mano al punto in cui è avvenuto il distacco della protome bronzea raffigurante una giraffa.

Ne raccontammo la caduta [ Perugia, la Fontana Maggiore perde pezzi (perugiatoday.it) ], per fortuna senza conseguenze. Tranne la menomazione dell’antico manufatto [Fontana Maggiore (perugiatoday.it)].

Una prima valutazione era stata compiuta dal restauratore Adamo Scaleggi, il quale aveva promesso l’intervento da realizzarsi con la buona stagione [ La protome bronzea della Fontana Maggiore verrà rimessa in sede "curis et impensis"di un volenteroso mecenate. Il lavoro in aprile (perugiatoday.it) ].

Ora è il momento giusto, ma Scaleggi non è più colui che ha in mano il pallino per l’intervento.

L’importante è che quella protome venga ricollocata al proprio posto. E che, con l’occasione, si verifichi la tenuta degli altri docci bronzei che impreziosiscono il periplo la Fontana.