San Lorenzo, restaurate le facciate. Cucinelli: "Ogni buona azione è un seme che dà buoni frutti"

“Mi è sempre piaciuto pensare che conservando i nostri monumenti conserviamo, per certi versi, noi stessi, e gettiamo le fondamenta del nostro futuro”. Così Brunello Cucinelli in riferimento al progetto di restauro delle facciate della cattedrale di San Lorenzo di Perugia, sostenuto da Plenitude e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

“Oggi si inaugura il restauro di un monumento celebre, simbolo non soltanto religioso per i perugini e per l’Italia tutta. Ho imparato dalla mia famiglia, e dalla campagna, che ogni buona azione è come un seme che non manca mai di dare buoni frutti – aggiunge Cucinelli - Per questo auguro a tutti che l’esempio di questa buona opera stimoli un’imitazione virtuosa alla grande come alla piccola scala, pubblica e privata, poiché, come dicevano i miei stimati greci, se terrai in ordine e ben conservato l’ingresso della tua casa, anche la tua città sarà sempre ben conservata”. “Sono convinto che questo meritano la nostra augusta Perugia e la nostra terra madre umbra” ha concluso l’imprenditore.

A lui, fa eco Stefano Goberti, amministratore delegato di Plenitude: “Uno dei punti cardine della nostra strategia di sostenibilità, Esg è l’attenzione alle comunità. Questo progetto racchiude in sé tutti gli elementi essenziali di tale approccio: abbiamo investito su partnership di valore coinvolgendo tutte le professionalità necessarie per poter restituire alla comunità perugina un simbolo di profondo rilievo storico e religioso”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla valorizzazione del nostro patrimonio nazionale mettendo al servizio della comunità le best practice maturate in ambito di riqualificazione degli edifici anche attraverso le importanti misure previste dal governo” ha concluso Goberti.

Per il cardinale Gualtiero Bassetti, già arcivescovo di Perugia e Città della Pieve e presidente Cei, "padrone di casa", "il consolidamento e il restauro delle facciate rinnovano lo splendore del luogo caro a tutta la comunità civile e religiosa. Grazie a quanti hanno reso possibile questo recupero, che onora l’intera città di Perugia”. "Ovunque nel mondo la chiesa cattedrale è il luogo dove i fedeli tutti si ritrovano, in particolare per alcune significative celebrazioni per esprimere e proclamare pubblicamente la propria fede e la propria unità in Cristo – conclude - La cattedrale, intimamente legata alla persona del vescovo, è “madre” di tutte le chiese della diocesi. È il centro visibile dell’unità intorno alla persona del vescovo. Ma per secoli è stata anche il fulcro della vita sociale”.