Perugia rende omaggio a Enzo Ragni Vergoni: "Ha dato un contributo importante, con il suo lavoro e la passione, alla città"

Perugia rende omaggio al maestro del lavoro Enzo Ragni Vergoni con una pergamena celebrativa.

"Il “sor Enzo”, come lo chiamano tutti, è stato insignito dall’allora presidente della Repubblica Scalfaro del titolo di Maestro del lavoro, avendo operato per oltre 40 come meccanico allo stabilimento Fiat di via della Pallotta. Oggi novantenne, ma sempre dotato di una straordinaria vitalità, Ragni Vergoni continua ad impegnarsi per la comunità lavorando in un piccolo garage molto caratteristico dove possiede un tornio per il ferro, un pezzo unico in città. Nel suo piccolo “regno” il sor Enzo si diletta ancora a fare piccoli lavori per i meccanici che alle volte si trovano in difficoltà, nel reperire pezzi di ricambio di auto, moto o biciclette ormai vecchie. Ed infatti con il tornio il Maestro è in grado di ricostruire il pezzo; il tutto pressoché a titolo gratuito. Accade di frequente che a servirsi della bravura di Enzo Ragni Vergoni siano vicini o casalinghe cui si è rotto qualcosa. Oltre alla bravura e alla maestria che lo contraddistinguono da sempre, il Sor Enzo, che ha sempre applicato il motto “adoperarsi è vita”, è un uomo di rara sensibilità e umanità", scrive il Comune di Perugia.

E ancora: "Avrebbe voluto, ha raccontato la figlia, insegnare la sua arte nelle scuole, sempre a titolo gratuito, per tramandare un’attività artigiana che si sta perdendo, ma per motivi burocratici ciò non è stato possibile".

A consegnare la pergamena il sindaco Andrea Romizi e l’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli; questa la scritta sopra riportata: “Al maestro del lavoro Enzo Ragni Vergoni per i suoi 40 anni di servizio presso l’azienda Fiat S.p.a. di Perugia e per aver conservato la sua preziosa abilità nell’utilizzo del tornio per il ferro contribuendo ad accrescere il valore delle maestrie artigianali sempre più rare e per questo degne di riconoscimento”.

“Come Comune di Perugia – hanno spiegato l’assessore Pastorelli ed il sindaco Romizi – cerchiamo sempre di supportare le nuove attività che vengono aperte in città o coloro che ereditano attività già esistenti. Nel contempo l’Amministrazione cerca di gratificare chi, come il sor Enzo, ha dato un contributo importante, con il suo lavoro e la passione, alla città”. Nell’esprimere ammirazione all’ospite per la sua energia straordinaria e la voglia di trasferire agli altri le sue conoscenze, sindaco ed assessore lo hanno ringraziato per il contributo apportato alla società in tanti anni di impegno.

Visibilmente emozionato Enzo Ragni Vergoni, come è nel suo carattere, ha commentato: “non ho parole per ringraziarvi per l’onore che mi fate”.