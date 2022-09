Relegart, 40 anni di inclusione con il lavoro: nuova sede per la cooperativa sociale

Relegart da oltre 40 anni si occupa di inserimento lavorativo per persone diversamente abili. Un lavoro artigianale, di una "diversità per forza e per scelta", che continua in un nuovo spazio a misura di disabile.

Dopo quarant’anni di via Fiorenzo Di Lorenzo, la cooperativa ha deciso di trovare degli spazi più idonei all'attività, anche se questo trasloco non è stato facile.

Una fatica fisica, perché i macchinari sono grandi, pesanti ed ingombranti, ma ha generato gioia perché i cambiamenti generano allegria. All’interno del laboratorio si continueranno a rilega i libri, le tesi e articoli in pelle e non, come: borse e accessori e articoli per la casa. Prodotti fatti a mano con materiali di pregio. La nuova sede, in via Luciani a Castel del Piano, sarà presentata ad amici, clienti, sostenitori giovedì 87 settembre alle 17.