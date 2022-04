Incidente in Giordania, attesa e speranza per il rientro delle ragazze ferite

E' previsto per la giornata di oggi il rientro di Cristina de Propris e Marta Orsini, le giovani donne rimaste ferite gravemente in un incidente stradale in Giordania, durante una vacanza insieme all'amica Lucia Menghini, che nell'urto ha perso la vita.

Le ragazze, medici anestetisti in tirocinio al Santa Maria della Misericordia, dopo lo scontro erano state trasportate all'ospedale di Amman per essere ricoverate in terapia intensiva. Dopo giorni di attesa, le condizioni si sono stabilizzate tanto da poter consentire il viaggio nell'aereo militare messo a disposizione dalla Farnesina. Volo che è partito nella mattinata di oggi. Al rientro le amiche saranno trasferite all'ospedale di Perugia.